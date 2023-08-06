Zamlara yetişemeyen vatandaş şans oyunlarına umut bağladı

Enflasyonla, zamlarla boğuşan ve daralan vatandaş şans oyunlarına ilgi göstermeye başladı.

Zamlara yetişemeyen vatandaş şans oyunlarına umut bağladı

Birgün’den Havva Gümüşkaya’nın haberine göre, enflasyon ve hayat pahalılığı arttıkça şans oyunlarına ilgi de artıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Şans Oyunları Vergisi (ŞOV) adı altında ocak-haziran döneminde 9 milyar 93 milyon lira toplandı.

Bu rakam 13 milyar 100 milyon lira olan yılsonu bütçe tahmininin yüzde 69’unun yılın ilk yarısında toplandığını ortaya koydu.

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VERGİ DE ARTTI

Seçim sonrası yapılan düzenlemelerle getirilen vergi artışlarının içerisinde şans oyunlarından alınan vergiler de yer aldı.

Şans oyunları vergisi, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5'ten yüzde 10'a, at yarışlarında yüzde 7'den yüzde 14'e ve diğer şans oyunlarında yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı.

Böylece temmuz ayı itibarıyla toplanan ŞOV’da ciddi artışlar yaşanacak.

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