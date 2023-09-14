Zaniolo eski sevgilisinin yeni eşiyle takım arkadaşı oldu. Aşk üçgeni yeniden alevlendi

EURO 2024 elemeleri C grubunda İtalya Ukrayna ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray’dan Aston Villa’ya kiralanan Nicolo Zaniolo’da ilk 11’de kendine yer buldu.

San Siro’da oynanan mücadelede İtalya rakibini 2-1 mağlup etti.

Zaniolo mücadelenin ardından performansıyla değil takım arkadaşı Mattia Zaccagni ile arasındaki kutlamalar ile gündeme geldi.

İkili arasındaki ilişki, Zaccagni’nin eşi influencer Chiara Nasti’nin bir dönem Zaniolo ile birlikte olması nedeniyle biraz karmaşık. Zaniolo ve Nasti 2021 yılının Nisan ayında ayrıldıktan sonra Nasti, Lazio’nun kanat oyuncusu Zaccagni ile birlikte olmaya başladı. Çift geçen yıl kasım ayında oğulları Thiago’yu kucaklarına aldı ve iki ay önce de evlendi.

"ZACCAGNI'NİN OĞLU ZANIOLO'NUN"

O dönem Roma forması giyen Zaniolo, finalde Feyenoord’a karşı galibiyeti getiren golü atarak Roma’nın altmış yıl sonra ilk Avrupa kupasını kazanmasını sağladı.

Kazanılan kupa sonrası sokağa dökülen binlerce Roma taraftarı geçit töreni sırasında Zaniolo’ya ‘Zaccagni’nin oğlu Zaniolo’nun’ şeklinde bir tezahüratla Zaniolo’ya serenat yaptı.

Zaniolo’nun da tezahürattan hoşlanmış hoşlanmış şekilde görünüp tezahürata gülümseyerek karşılık vermesiyle bu aşk üçgeni manşetlere taşındı.

KADRODAN ÇIKARTILDI

İkili daha sonra dönemin teknik direktörü Roberto Mancini tarafından Arjantin’e karşı oynanacak karşılaşma için İtalya kadrosuna çağrıldı.

Zaniolo’nun kadrodan çıkartılması, Zaccagni ile aralarında gerginlik yaşandığına dair haberlere yol açarken, dönemin Roma forveti ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle kadrodan ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.