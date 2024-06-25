Zaniolo'nun sevgilisini elinden kaptı. Golü doksana taktı. Mattia Zaccagni Icardi gibi yaptı

Mirza ŞEKER - Yeniçağ Spor - Özel Haber

Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı dün akşam Hırvatistan karşısında son dakikada attığı golle 16'a sokan ve ülkesinde milli kahraman olan Mattia Zaccagni'nin Galatasaray'ın golcüsü Icardi ile ortak bir özelliği var.

Zaccagni, model Chiara Nasti ile evli ve Thiago isminde bir çocukları var.

Ancak Nasti, Zaccagni ile tanıştığında başka bir İtalyan Milli Takımının oyuncusuyla birlikteydi.

Galatasaray'a kiralık gelen Nicolo Zaniolo ile mutluydular.

Zaccagni Nasti'yi Zaniolo'nun elinden kaptı.

Bilindiği gibi Galatasaraylı Icardi de, bugünkü eşi Wanda Nara'yı Maxi Lopez'den ayırıp, evlenmişti.