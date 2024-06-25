Zaniolo'nun sevgilisini elinden kaptı. Golü doksana taktı. Mattia Zaccagni Icardi gibi yaptı

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Zaniolo'nun sevgilisini elinden kaptı. Golü doksana taktı. Mattia Zaccagni Icardi gibi yaptı

EURO 2024'te Hırvatistan'a karşı son dakika gol atan ve takımını son 16'ya çıkartan İtalyan futbolcu Mattia Zaccagni'nin Mauro Icardi ile ortak bir özelliği çıktı.

Mirza ŞEKER - Yeniçağ Spor - Özel Haber

Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı dün akşam Hırvatistan karşısında son dakikada attığı golle 16'a sokan ve ülkesinde milli kahraman olan Mattia Zaccagni'nin Galatasaray'ın golcüsü Icardi ile ortak bir özelliği var.

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Zaccagni, model Chiara Nasti ile evli ve Thiago isminde bir çocukları var.

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Ancak Nasti, Zaccagni ile tanıştığında başka bir İtalyan Milli Takımının oyuncusuyla birlikteydi.

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Galatasaray'a kiralık gelen Nicolo Zaniolo ile mutluydular.

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Zaccagni Nasti'yi Zaniolo'nun elinden kaptı.

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Bilindiği gibi Galatasaraylı Icardi de, bugünkü eşi Wanda Nara'yı Maxi Lopez'den ayırıp, evlenmişti.

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