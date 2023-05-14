Zarfların ağzını yapıştırıcı ile kapatmışlar

Sandık görevlileri zarfları açmakta zorlanınca bıçak kullanmak zorunda kaldı. Ağırlıklı olarak yerleşik yabancıların ikamet ettiği Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Dr. İlhami Tankut Lisesi'nde bazı sandıkların içindeki zarfların yapıştırıldığı belirlendi.

Sandık görevlileri elinde bıçaklarla zarfları açarken, seçmenin zarfın ağzını yapıştırdığı tespit edildi. Zarflar açıldıktan sonra oy pusulalarına zarar vermediği için oylar geçerli sayıldı.

Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.