Uzmanlardan zayıflamak için 5 kritik öneri

Daily Mail’in haberine göre, kilo vermek için temel yöntem daha az yemek ve daha çok hareket etmektir. Uzmanlar bunların yanı sıra farklı önerilerde de bulunuyor. İşte o öneriler;

MAVİ TABAK KULLANIN

Uzmanlara göre mavi bir tabaktan yemek yemek iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olabilir. Yapılan çalışmalar mavi tabaklardan yemek yemenin, hızlı yemeyi önlediği ve aynı zamanda zihin ve beden üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahip olduğunu gösterdi.

Appetite Dergisi’nde 2018'de yayınlanan bir araştırma, mavi tabak kullanan insanların beyaz veya kırmızı tabaktan yiyenlere göre daha az yediklerini buldu.

Fast food restoranlarının müşterilerin daha hızlı yemesini sağlamak için kırmızı ve sarı gibi renkleri kullanması, mavinin de yiyecek alımımızı yavaşlattığı ve zihin ve beden üzerinde sakinleştirici bir etkisi olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur.

KÜÇÜK TABAK VE ÇATAL BIÇAK TAKIMI

Journal of the Association for Consumer Research'te yayınlanan bir çalışma, tabak boyutunu yarıya indirmenin tüketimde ortalama yüzde 30'luk bir azalmaya yol açtığını buldu.

Küçük tabak kullanmanın aynı zamanda ne yediğinize konsantre olmanıza yardımcı olabileceğini ve böylece sizi daha dikkatli hale getirebileceği de çalışmada dile getirildi.

Ayrıca, küçük bir bıçak ve çatal kullanmak da zayıflamanıza yardımcı olabilir. Cambridge Üniversitesi’ndeki sağlık görevlilerinin yaptığı araştırmaya göre, insanların küçük bir kaşık kullanırken yüzde sekiz daha az yemek yemeye beyinlerini odakladıkları ortaya çıktı.

Uzmanlar, küçük çatal bıçakla yemek yiyenlerin daha küçük lokmalar aldıklarını ve katılımcıların doyduklarını anlamalarına yardımcı olduğunu da belirtti.

NANE KOKLAYIN

Bir dizi araştırmaya göre, yemekten önce bir demet nane veya bir damla nane yağı koklamak, iştahı ve tatlı, yağlı yiyecek yeme isteğini azaltabilir.

Başka bir çalışmada, nane yağının, tokluk hissini yöneten ve iştah bastırıcı leptin hormonunun salınmasını teşvik eden ve aynı zamanda açlık hormonu olan ghrelin üretimini engelleyen beynin hipotalamusunu etkilediği keşfedildi. Nane ayrıca vücut üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahip olan mentol da içermektedir.

Hamburger ve patates kızartması yemeden önce birkaç damla yağı koklamak, kiloların düştüğü anlamına gelmez, ancak doğal bir iştah bastırıcı olarak yardımcı bir araç olabilir. Yemek yemeden önce bir fincan nane çayı yudumlamayı deneyin veya bir mendile birkaç damla yağ damlatıp içinize çekin.

ARALIKLI ORUÇ TUTUN

"Zaman kısıtlamalı beslenme" veya aralıklı oruç tutma son dönemde zayıflamak için sıkça başvurulan yöntemlerden bir tanesi. Hatta öyle ki son dönemde birçok ünlü isim bu yöntemi deniyor. Elon Musk, Kourtney Kardashian, Gisele Bundchen, Scarlett Johansson, Jennifer Aniston gibi isimler aralıklı oruç yapanlar arasındaydı.

Yapılan araştırmalarda 8 saatlik aralıklarla yemek yemenin faydalı olduğunun vurgusu yapıldı ve zayıflama konusunda bu yöntemle yüzde 50 daha fazla başarı elde edildiği belirtildi.

BUZDOLABI AYNASI KULLANIN

Yemek yemeden önce kendinize bakmanız size gelecekte nasıl görünmek istediğinizi hatırlatabilir. Tüketici Araştırmaları Dergisi'nde yapılan bir araştırma, buzdolabında ayna olan insanların daha sağlıklı yiyecek seçimleri yapma ve genel olarak daha az yeme eğiliminde olduklarını buldu.

Araştırmacılar, buzdolabı aynası kullanmanın kişinin kilo verme hedeflerini ve benlik imajını hatırlattığını söylüyor: Bir şeyler atıştırmak için buzdolabına uzanmadan önce aynada vücudunuza bakmak, bir anlık düşünmeye yol açabilir ve yiyeceğiniz şeyi yiyip yemememe kararınızı etkileyebilir.