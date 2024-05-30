Zehir taciri tutuklandı

Kaynak: İHA
Zehir taciri tutuklandı

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan firari 2 zanlıdan 1’i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Fuatpaşa Mahallesinde durdurulan E.T. isimli şahsın üzerinde 2 bin 160 içimlik A4 kağıdına emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirilmiş ve E.T., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında firari durumda olan H.T. ve İ.K. isimli şahıslardan İ.K., Asayiş Şube Ekipleri tarafından 2.19 gram bonzai ile birlikte diğer firari H.T. ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı.

İ.K. isimli şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, , gözaltına alınan H.T. ise emniyetteki işlemlerinin sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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