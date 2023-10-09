Zehir tacirlerine 21 ilde operasyon: 148 gözaltı

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 21 ilde düzenlenen yeni operasyonun detaylarını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 21 ilde narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyon yapıldığını açıkladı. Buna göre; İstanbul, Bursa, Sivas, Bolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Uşak, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Van, Çanakkale, Denizli, Mersin, Sakarya, Balıkesir, Trabzon, Bingöl ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 148 şüpheli gözaltına alındı, yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

Operasyonları yapan jandarma ve polisi tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının, geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.