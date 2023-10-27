Zehir tacirlerine baskın

Aydın Kuşadası’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Zehir tacirlerine baskın

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışmada; T.M.K. isimli şüphelinin 2 farklı mahallede bulunan ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

üzenlenen operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramalar çerçevesinde 268 gram kubar esrar, 33 adet sentetik hap, 2 bin 200 adet uyuşturucu paketleme ve satışında kullanılacağı değerlendirilen kilitli poşet ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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