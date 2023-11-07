Zehir tacirlerine baskın

Konya'da polis ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 32 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Zehir tacirlerine baskın

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde merkez Karatay ilçesi ve Selçuklu ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 ev, 1 iş yeri ve 3 araçta arama yapan ekipler, 32 bin 200 adet uyuşturucu hap, 70 gram skunk maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyon çerçevesinde 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Konya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sokaklar temizlenene ve zehir tacirlerinin kökünü kurutana kadar uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

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