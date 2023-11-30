Zehir tacirlerine baskın

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Zehir tacirlerine baskın

Zonguldak Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Zonguldak Jandarma Komutanlığınca şüphelilerin Adli makamlardan alınan yapılan aramada,(605) gram Esrar,(216) gram Metamfetamin,(4) gram Kokain,(8) gram Bonzai,(129) adet Sentetik hap,(1) adet Hassas terazi,(2) adet 9mm Tabanca,(49) adet 9 mm Tabanca fişeği,(5) adet Av tüfeği,(30) adet Av tüfeği fişeği,(10) Dijital materyal ele geçirildi.

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Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Uyuşturucu Madde Kullanmak, Bulundurmak suçundan (15) şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. Uyuşturucu/Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma suçundan Adliyeye sevk edilen (6) şüpheli şahıstan (2) şahıs Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılırken,(4)şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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