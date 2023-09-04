Zehir tacirlerine baskın

Edremit’te Edremit’te kiraladığı evde uyuşturucu madde satan B.D. baskınla yakalanarak tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Zehir tacirlerine baskın

Balıkesir ili Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesinde B.D.’nin ev kiralayarak İstanbul’dan uyuşturucu madde getirerek sattığı bilgisinin alınması üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Edremit Cumhuriyet Başsavcılığında alınan arama kararıyla operasyon düzenlendi.

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Yapılan operasyonda 1018 gr metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet tabanca mermisi, 2 adet cep telefonu, 7 bin TL nakit para ele geçirildi.

Şüpheli B.D. isimli şahıs sevk edildiği Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı cezaevine sevk edildi.

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