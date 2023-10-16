Zehir tacirlerine baskın

Batman’da bir otomobile düzenlenen operasyonda 62 kilo 726 gram uyuşturucu skunk ile 194 gram toz esrar ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Zehir tacirlerine baskın

Batman’da yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde kent girişlerinde sıkı denetim başlattı.

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Sıkı bir şekilde yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan otomobilde Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda yapılan aramada 62 kilo 726 gram uyuşturucu skunk ile 194 gram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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