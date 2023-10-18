Zehir tacirlerine operasyon

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde operasyonlar gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından S.D, O.Y, B.B, L.U, T.A ve O.Y isimli 6 şüpheli yakalanırken, ölümcül etkiye sahip 10 gram uyuşturucu madde, çok sayıda uyarıcı hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

L.U, O.Y, T.A ve O.Y isimli şüphelilere kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem yapılırken, S.D ve B.B. isimli şüpheliler uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.D adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, B.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.