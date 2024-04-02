Zehir tacirlerine operasyon

Kaynak: İHA
Zehir tacirlerine operasyon
Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 2 bin 803 adet uyuşturucu hapa el konuldu.

Alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde oturan N.Ç. ve O.U.G. adlı şahısların, çeşitli yollardan tedarik ettiği yüklü miktarda uyuşturucuyu satacağı yönünde bilgi aldı.

Gelen bilginin ardından faaliyete geçen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 2 bin 803 adet uyuşturucu hap ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan 2 kişiden biri olan N.Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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