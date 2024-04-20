Zehir tacirlerine operasyon

Malatya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ile mücadelede sokak satıcılarına yönelik 2 işyeri, 3 ikamet ve 20 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonlarda ev ve işyerlerinde yapılan kapsamlı aramalarda 2 bin 951 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 137 gram Skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram Metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 138.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs polisteki sorgularının yapılmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.