Zehir tacirlerine operasyon

Kaynak: İHA
Zehir tacirlerine operasyon
Malatya’da sokaklarda uyuşturucu madde satışına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirdi. Operasyon sonucunda yakalanan 7 kişi tutuklandı.

Malatya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ile mücadelede sokak satıcılarına yönelik 2 işyeri, 3 ikamet ve 20 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonlarda ev ve işyerlerinde yapılan kapsamlı aramalarda 2 bin 951 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 137 gram Skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram Metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 138.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs polisteki sorgularının yapılmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

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