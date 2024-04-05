Zehir tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonun sonucunda, merkez ilçe Sanayi Mahallesi'nde H.B. ve E.B. adlı kişilerin evinde arama gerçekleştirildi. Arama neticesinde bin 600 adet ectacy, 300 gram toz esrar, 65 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.