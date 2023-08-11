Zehir tacirlerine operasyon

Yalova Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucuları Yalova’ya getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaştığı 4 şüpheliyi takibe aldı.

Şahısların içinde bulunduğu otomobil, merkeze bağlı Esadiye köyü yakınlarında durduruldu.

Araçtaki M.Ö., Y.G., Y.T., C.T. ve G.Ö. gözaltına alındı. Araç ve M.Ö.’nün ikametinde yapılan aramalarda; 267 gram metamfetamin, 18 gram sentetik sentetik kannabinoid (bonzai), 5 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet tabanca ile bu silaha ait 1 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.