Zehir tacirlerinin evine operasyon: 1 tutuklama

T.K. ve E.D. adlı şüphelilerin Ufuk Mahallesi'nde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptıklarını belirleyerek harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
İkamette yapılan aramalarda ise 1 adet hassas terazi, 43 gram metamfetamin, 88 adet uyuşturucu hap, 10 gram esrar maddesi, 2 gram kokain, 6 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi.
Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.