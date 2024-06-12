Zehra Güneş ailesini paylaştı. Ortalık karıştı

Milli Takımımızın parlayan yıldızlarından Zehra Güneş'in kız kardeşi Mina Güneş'in lise mezuniyet töreninde çekilen aile fotoğrafı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Zehra Güneş'in kız kardeşi Mina, lise eğitimini tamamlarken mezuniyet töreninde ilginç anlar yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde bir antrenman esnasında yaşadığı sakatlıkla gündeme gelen Zehra Güneş, tedavi için İstanbul'a geri döndü.

Zehra kız kardeşini mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Güneş ailesinin mezuniyet sırasında çektirdikleri fotoğraf, gündeme damgasını vurdu.

Filenin Sultanlarının yıldızının ve ailesinin uzun boyları gözlerden kaçmadı.

Aynı zamanda voleybolcu olan kız kardeşinin mezuniyet törenine katılan Güneş'in aile fotoğrafında, annesi, babası ve kız kardeşlerinin uzun boyları sosyal medyada konuşuldu.

ORTALIK YIKILDI

Kullanıcılar, Güneş ailesinin fotoğrafına şu yorumları yaptılar:

Zehra'nın boyu 1.97'miş. Annesi ve babası da maşallah çok uzun.

Anneleri topuksuz bile 1.90 gibi görünüyor.

Bu aile, ülkenin boy ortalamasını kesinlikle yükseltiyor.

ÜZÜLEREK AÇIKLAMIŞTI

Zehra Güneş, Türkiye'nin Güney Kore ile yapacağı maç öncesinde antrenmanda bir sakatlık yaşamıştı.

Milletler Ligi'nde Ay Yıldızlıları yalnız bırakmak zorunda kalan Zehra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Gün geçtikçe daha iyi hissediyorum; İstanbul'da kısa sürede iyileşeceğime ve Paris'te takımımın yanında olacağıma inancım tam. Dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Paris'te buluşmak üzere..." ifadelerini kullanmıştı.