Zehra Güneş kime aşık olduğunu açıkladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, katıldığı bir programda aşık olduğu kişinin Çağatay Ulusoy olduğunu açıkladı.

Sabah'taki habere göre katıldığı programda "İlk Celebrity Crush'ın kimdi?" sorusuna "Çağatay Ulusoy" cevabını veren Zehra Güneş, Ergenlik dönemlerinden itibaren Ulusoy'a duyduğu hayranlığını dile getirdi.

"Celebrity Crush" kelimesinin Türkçe karşılığı; ünlü birine duyulan aşk ve hoşlanma durumu olarak ifade edililiyor.

24 yaşındaki oyuncu, Ulusoy'a platonik bir aşk duyduğunu ifade eddi.

Zehra Güneş, ayrıca CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımına seçilmişti.