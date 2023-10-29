Zehra Güneş ve Volkan Demirel'in diyaloğu gündeme oturdu

Vakıfbank ve A Milli Voleybol Takımımız'ın yıldızı Zehra Güneş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel programında "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmacısı oldu.

Zehra'nın çıkan bir soruda kullandığı joker hakkı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Zehra Güneş; Fenerbahçe'nin kalesini koruduğu dönemde efsane haline gelen Volkan Demirel'i aradı.

Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği Sevilla zaferine vurgu yapılan sorunun cevabını o gecenin kahramanı verdi.



İşte Zehra Güneş'in Volkan Demirel'e danıştığı Fenerbahçe sorusu…

2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ve Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?

A) Fenerbahçe kalecisi tüm golleri yemiştir

B) Sevilla kalecisi tüm golleri yemiştir

C) Fenerbahçe kalecisi üç penaltı kurtarmıştır

D) Sevilla kalecisi üç penaltı kurtarmıştır

CEVAP KAYNAĞINDAN GELDİ!

Volkan'ın cevabı, "Fenerbahçe kalecisi yani ben 3 penaltı kurtarmışımdır" oldu ve Zehra bir soruya geçme hakkı kazandı.

Zehra Güneş, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasından 300 bin lira kazandı. Zehra bu parayı 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybeden Ceren'in oynadığı takım olan Hatayspor'a bağışlayacak.