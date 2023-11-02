Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt dünyanın en zenginleri listesine girdi. Servetleri belli oldu

Dünyanın en zengin 20 kadın voleybolcusu belirlendi. Rich Verse'in hazırladığı sıralamada A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da yer aldı.
Rich Verse, dünyanın en zengin 20 kadın voleybolcusunu sıraladı.
İŞTE O LİSTE
1. Sheilla Castro (Brezilya) 12 milyon dolar
2. Jaqueline Carvalho (Brezilya) 9,1 milyon dolar
3. Gabriela Guimaraes (Brezilya) 8,8 milyon dolar
4. Thaisa Daher (Brezilya) 7,7 milyon dolar
5. Paola Egonu (İtalya) 7,3 milyon dolar
6. Yuliya Gerasymova (Ukrayna) 7 milyon dolar
7. Fabiana Claudino (Brezilya) 6,9 milyon dolar
8. Kim Yeon Koung (Güney Kore) 6,7 milyon dolar
9. Brenda Castillo (Dominik Cumhuriyeti) 6 milyon dolar
10. Samantha Bricio (Meksika) 4,7 milyon dolar
11. Sabina Altynbekova (Kazakistan) 4,7 milyon dolar
12. Nataliya Goncharova (Rusya) 4,4 milyon dolar
13. Ebrar Karakurt 4,2 milyon dolar
14. Zehra Güneş 4 milyon dolar
15. Jordan Larson (Amerika) 3,7 milyon dolar
16. Tijana Boskovic (Sırbistan) 3,4 milyon dolar
17. Saori Kimura (Japonya) 3,2 milyon dolar
18. Kelsey Robinson (Amerika) 2,9 milyon dolar
19. Isabelle Haak (İsveç) 2,1 milyon dolar
20. Klara Peric (Hırvatistan) 1,8 milyon dolar