Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt dünyanın en zenginleri listesine girdi. Servetleri belli oldu

Dünyanın en zengin kadın voleybolcularının açıklandığı listede Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da yer aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt dünyanın en zenginleri listesine girdi. Servetleri belli oldu

Dünyanın en zengin 20 kadın voleybolcusu belirlendi. Rich Verse'in hazırladığı sıralamada A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da yer aldı.

Rich Verse, dünyanın en zengin 20 kadın voleybolcusunu sıraladı.

İŞTE O LİSTE

1. Sheilla Castro (Brezilya) 12 milyon dolar

2. Jaqueline Carvalho (Brezilya) 9,1 milyon dolar

3. Gabriela Guimaraes (Brezilya) 8,8 milyon dolar

4. Thaisa Daher (Brezilya) 7,7 milyon dolar

5. Paola Egonu (İtalya) 7,3 milyon dolar

6. Yuliya Gerasymova (Ukrayna) 7 milyon dolar

7. Fabiana Claudino (Brezilya) 6,9 milyon dolar

8. Kim Yeon Koung (Güney Kore) 6,7 milyon dolar

9. Brenda Castillo (Dominik Cumhuriyeti) 6 milyon dolar

10. Samantha Bricio (Meksika) 4,7 milyon dolar

11. Sabina Altynbekova (Kazakistan) 4,7 milyon dolar

12. Nataliya Goncharova (Rusya) 4,4 milyon dolar

13. Ebrar Karakurt 4,2 milyon dolar

14. Zehra Güneş 4 milyon dolar

15. Jordan Larson (Amerika) 3,7 milyon dolar

16. Tijana Boskovic (Sırbistan) 3,4 milyon dolar

17. Saori Kimura (Japonya) 3,2 milyon dolar

18. Kelsey Robinson (Amerika) 2,9 milyon dolar

19. Isabelle Haak (İsveç) 2,1 milyon dolar

20. Klara Peric (Hırvatistan) 1,8 milyon dolar

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