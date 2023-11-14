Genç voleybolcu İlayda'dan kötü haber

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Daikin ile oynanan maçta sakatlanan oyuncusu İlayda Uçak’tan kötü haber geldi.

Genç oyuncusnun diz bölgesinde çoklu bağ yırtılması tespit edildiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, sezon başında Vakıfbank'tan kiralık olarak kadroya dahil edilen 20 yaşındaki voleybolcunun, dün oynanan Galatasaray Daikin maçında sakatlandığı ve gerçekleştirilen tetkikler sonucunda diz bölgesinde çoklu bağ yırtılması görüldüğü ifade edildi.

Genç oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedilirken İlayda'ya geçmiş olsun mesajı verildi.