​​​​​​Zehra Güneş'i gören minikler etrafını sardı

Filenin Sultanları'ndan Vakıfbank oyuncusu Zehra Güneş, Vakıfbank altyapıda oynayan küçük kızlarla bir araya geldi. Zehra Güneş'i gören kızlar sevinç çığlıkları atarak etrafına toplandı
08 Ekim 2023 Pazar
Filenin Sultanları'ndan Vakıfbank oyuncusu Zehra Güneş, Vakıfbank altyapıda oynayan küçük kızlarla bir araya geldi. Zehra Güneş'i gören kızlar sevinç çığlıkları atarak etrafına toplandı
Filenin Sultanları'ndan Vakıfbank oyuncusu Zehra Güneş, Vakıfbank altyapıda oynayan küçük kızlarla bir araya geldi. Zehra Güneş'i gören kızlar sevinç çığlıkları atarak etrafına toplandı