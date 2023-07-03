Zehra adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Zehra isminin anlamını araştırıyor. Peki, Zehra ne demek? Zehra isminin anlamı nedir?

ZEHRA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Zehra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Güzel yüzlü. Hz. Fatıma’nın diğer bir adıdır.

- Yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse.

- Süs, ziynet.

ZEHRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Zehra ismi Kur'an-ı Kerim'de (Taha Suresi 131. Ayet) geçmektedir ve Zehra ismini koymak caizdir.