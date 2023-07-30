Zelenski'den Papa Francis'in 'Tahıl' çağrısına destek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Papa Francis'in Rusya'ya Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden tesis etmesi için yaptığı çağrıyı destekledi. Zelenski, “Dünyanın dini liderlerinin Rus terörüne ve Ukrayna tarım ürünlerinin yok edilmesine gösterecekleri tepki önemlidir” dedi.

KAYNAK: DHA
Zelenski'den Papa Francis'in 'Tahıl' çağrısına destek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Papa Francis, Moskova'ya Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden tesis etmesi için önemli bir çağrı yaptı. Dünyanın dini liderlerinin Rus füze terörüne ve Ukrayna tarım ürünlerinin yok edilmesine gösterecekleri tepki, tüm dünyayı ve özellikle de açlık tehdidinden en fazla zarar gören Afrika ve Asya halklarını bir gıda krizinden korumak için son derece önemlidir. Ukrayna dünyanın gıda güvenliğinin garantörüdür ve öyle kalacaktır” dedi.

Papa Francis, Rusya'ya çağrı yapmıştı

Zelenski'nin paylaşımı Papa Francis'in X üzerinden yaptığı çağrıdan sonra geldi. Papa Francis, X hesabından yaptığı açıklamada, “Karadeniz girişiminin yeniden başlatılması ve buğdayın güvenli bir şekilde taşınabilmesi için Rusya Federasyonu yetkililerine çağrıda bulunuyorum” ifadesini kullanmıştı.

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