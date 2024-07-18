Zelenskiy Avrupalı liderlere seslendi

Kaynak: AA
Zelenskiy Avrupalı liderlere seslendi

Ukrayna lideri Zelenskiy, İngiltere'nin Oxford kenti yakınlarındaki Blenheim Sarayı'nda düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 4. zirvesinin açılışında konuştu.

Zelenskiy, Avrupa'da birliği sağladıklarını ve bu durumun Rusya Devlet Başkanı Putin'in birincil hedefinde başarısız olduğu anlamına geldiğini belirtti.

"Putin Avrupa'da bölünme yaratmada başarısız oldu," diyen Zelenskiy, ancak Rus liderin Birlik'i zayıflatmak amacıyla tek tek ülkelere yaklaşabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı silahların kullanımının, Rusya ile savaşta tırmanmaya yol açmadığını belirten Zelenskiy, ülkesinin silah kullanımına getirilen kısıtlamaların azaltılmasını talep etti.

"Etkili silahların kullanımına ne kadar az kısıtlama getirirsek, Rusya o kadar çok barış isteyecektir," şeklinde konuşan Zelenskiy, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya ve diğer Ukrayna dostlarını, özellikle insansız hava araçlarını (İHA) düşürmek için ek kaynak sağlamaya çağırdı. Rus füzeleri ve İHA'ların yok edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı, "İran füzeleri ve insansız hava araçları gibi bu tehditlerin bertaraf edilmesi için kolektif bir irade gösterilmelidir" dedi.

Zelenskiy ayrıca, ülkeleri, Ukrayna'ya diplomatik desteklerini sürdürmeye çağırdı.

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