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Zelenskiy: Bu hafta da kilit görevimiz enerji

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde Rus saldırılarının zarar verdiği enerji altyapılarını onarım çalışmalarının bu haftaki en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 01:59
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Zelenskiy: Bu hafta da kilit görevimiz enerji

Zelenskiy: Bu hafta da kilit görevimiz enerji
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece saatlerine Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslendi.

Rus kuvvetlerinin 23 Kasım'da Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde kritik enerji altyapılarına düzenlediği füze saldırıları sonucu 12 milyon abonenin elektriksiz kaldığını belirten Zelenskiy, onarım çalışmaları neticesinde 6 milyona yakın aboneye elektrik hizmetinin yeniden verildiğini duyurdu.

Ülkesinin Kiev, Odessa, Dnipro, Vinnitsa ve Lviv bölgelerinde elektrik kesintilerinin sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, sorunları en kısa süre içinde çözmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Rus ordusunun yoğun saldırılar düzenlediği enerji altyapılarını onarım çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Zelenskiy, "Bu hafta da diğer günlerde olduğu gibi kilit görevimiz enerjidir." dedi.

KİEV BELEDİYESİNE ELEŞTİRİ

Elektrik, su, telefon ve internet bağlantısı gibi sorunlara karşı ülke genelinde binlerce "Yenilmezlik Noktaları" kurulduğunu hatırlatan Zelenskiy, Kiev sakinlerinin, söz konusu bazı merkezlerin çalışmasından şikayetçi olduğunu aktardı.

Zelenskiy, "Bu akşam itibarıyla şehirde (Kiev) 600 bin abonenin elektriği kesilmiş durumda. Birçok Kiev sakini 20, hatta 30 saatten fazla elektriksiz kaldı. Ben belediyeden kaliteli işler bekliyorum. Kiev'deki Yenilmezlik Noktaları'na saygısızlık ettiği için kimse kimseyi affetmeyecek. Lütfen daha ciddi olun." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konuşmasında, halkı elektriği tasarruflu kullanmaya davet etti. (AA)

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