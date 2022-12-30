30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenskiy: Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar da var

Zelenskiy: Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar da var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna ordusunun cephede yavaş yavaş ilerlediği alanlar olduğunu belirtti.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 22:19
Takip Et

Zelenskiy: Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar da var

Zelenskiy: Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar da var
+
Aa
-

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajda, bugün ordu ve güvenlik güçlerinin yetkilileri ile bir araya gelerek cephedeki durumu ele aldıklarını, bu yıl buna benzer toplam 45 toplantı yaptıklarını aktardı.

En şiddetli çatışmaların Donbas bölgesinde Donetsk ve Luhansk tarafındaki şehir ve yerleşim yerlerinde sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, "Genel olarak pozisyonlarımızı koruyoruz. Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar da var." ifadelerini kullandı.

- "Ukrayna hava savunması Avrupa'nın en güçlüsü olabilir"

Zelenskiy, güvenlik toplantısında Ukrayna'nın hava savunma imkanlarının artırılması konusunu değerlendirdiklerini, bu yıl söz konusu sistemleri daha da güçlendirdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ancak gelecek yıl Ukrayna hava savunması daha da güçlenecek, daha da etkili olacak. Ukrayna hava savunması Avrupa'nın en güçlüsü olabilir ve bu sadece ülkemiz için değil, tüm kıta için bir güvenlik garantisi olacaktır."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
1
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Z kuşağı kararını verdi
2
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
3
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
4
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
5
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
6
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
7
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿Denizi kirleten gemiye 11 milyon 301 bin TL ceza
﻿Denizi kirleten gemiye 11 milyon 301 bin TL ceza
﻿Denizi kirleten gemiye 11 milyon 301 bin TL ceza
﻿Babacan'dan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyareti
﻿Babacan'dan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyareti
﻿Babacan'dan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyareti
﻿Otomobilin çarptığı motosikletli çift hayatını kaybetti
﻿Otomobilin çarptığı motosikletli çift hayatını kaybetti
﻿Otomobilin çarptığı motosikletli çift hayatını kaybetti
﻿Aydın’daki patlamada gözaltı sayısı 10’a çıktı
﻿Aydın’daki patlamada gözaltı sayısı 10’a çıktı
﻿Aydın’daki patlamada gözaltı sayısı 10’a çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.