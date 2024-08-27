Zelenskiy: İlk balistik füze testi başarıyla sonuçlandı

Zelenskiy, Kiev’de düzenlenen "Ukrayna 2024 Bağımsızlık Forumu"nun ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, hem yerel hem de uluslararası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konuşmasında Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, operasyonun başarılı olmasının, kamuoyuna duyurulmadan gerçekleştirilmiş olmasına bağlı olduğunu belirtti.

Zelenskiy, bu operasyonun Rusya'nın Harkiv bölgesine yönelik saldırılarını engellediğini ifade ederek, "Kursk operasyonu, Harkiv bölgesinin işgalini durdurmakla kalmadı, aynı zamanda birçok önemli gelişmenin de önünü açtı," diye konuştu. Ayrıca, Rusya'nın Sumi ve Çernigiv bölgelerini işgal etme planlarını da engellediklerini iddia eden Zelenskiy, Kursk operasyonunun Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi yolunda kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın yerli balistik füze denemesiyle ilgili konuşan Zelenskiy, "Ülkemizin ilk yerli balistik füze testi başarıyla tamamlandı. Askeri sanayi sektörümüzü bu önemli başarıdan dolayı kutluyorum," ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, Rusya'yı diplomatik yollarla savaşı sonlandırmaya zorlayacak bir barış planı üzerinde çalıştığını belirterek, "Eylül ayında bu barış planını ABD Başkanı ve başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump ile paylaşmayı planlıyorum" dedi.

Ülkesine teslim edilen F-16 savaş uçaklarının sahadaki etkilerine de değinen Zelenskiy, "F-16'lar Rus ordusunun saldırılarına karşı savunmamızı güçlendirdi. Bu uçaklarla, Rusya'nın fırlattığı bazı füze ve İHA'ları başarılı bir şekilde etkisiz hale getirdik" açıklamasını yaptı ve bu uçakları sağlayan müttefiklerine teşekkür etti.

Son olarak, Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Zelenskiy, Rusya’nın dünyayı bu silahlarla korkutmaya çalıştığını söyledi ve "Nükleer silahların kullanılması durumunda, tüm dünya çok hızlı bir tepki verecektir. Bu tehdide karşı uluslararası toplumun desteği bizimle" dedi.

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