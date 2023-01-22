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Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO üyeliğinin ülkesi için en iyi güvenlik garantisi olacağını söyledi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 22:37
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Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum

Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum
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Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, Kiev'i ziyaret eden eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Zelenskiy ile Johnson, görüşmede Ukrayna'ya uluslararası desteğin sürdürülmesi konularını ele aldı.

Ukrayna'nın girişimi ile "Barış Zirvesi" düzenlenmesine yönelik hazırlık konularının görüşüldüğü toplantıda, Zelenskiy, ülkesine sağladığı destekten dolayı Johnson'a teşekkür etti.

Zelenskiy, görüşmede, Ukrayna'nın NATO ile devam eden entegrasyon sürecine değinerek, "NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Savaşta, Rus ordusunun düşük motivasyonu olduğunu belirten Zelenskiy, buna rağmen daha fazla silah yardımına ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

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adem
22.01.2023 23:02
oynadığınız oyuna TC'ni tuzağa çekmek için yapıyorlar,rusya ve nato ülkeleri aralarında TC'ni işgal etmek için burada oyun oynuyorlar  
 
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