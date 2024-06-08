Zelenskiy savaşı bitirecek adımı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Zelenskiy savaşı bitirecek adımı açıkladı

Zelenskiy, gelecek hafta İsviçre'de gerçekleştirilecek Ukrayna Barış Zirvesi'nin, savaşı sona erdirmeye yönelik önemli bir "ilk adım" olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Zelenskiy, Macron ile savaş alanındaki durumu detaylı olarak ele aldıklarını belirtirken Fransa'ya ve destek veren diğer ülkelere teşekkür etti.

Zelenskiy, Ukrayna'da bir Fransız şirketiyle 155 kalibrelik top mermisi üretimi konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu. Ayrıca, görüşmede Ukrayna Barış Zirvesi'ne hazırlık konularının da ele alındığını ve bu konuda Macron'a katılımından dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

Barış zirvesine liderlerin katılımının önemini vurgulayan Zelenskiy, "Rusya Federasyonu'ndan korkmamak ve ilk zirvemizi desteklemek gerekiyor. Bu, sadece bir ilk adım, ancak savaşı sona erdirmeye yönelik önemli bir adım" dedi.

Rusya'nın barış zirvesini bozmasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Rusya'ya alternatif mekanlar yaratma fırsatı vermemeliyiz" şeklinde konuştu.

Son Haberler
Aydın’da orman yangını. 26 hektarlık alan küle döndü Gündem
Aydın’da orman yangını. 26 hektarlık alan küle döndü
Mini elbisesiyle toplu taşımaya binemeyen kadının pratik çözümü sosyal medyayı salladı Magazin
Mini elbisesiyle toplu taşımaya binemeyen kadının pratik çözümü sosyal medyayı salladı
39 yıllık Türk tekstil devi iflas etti. 34 ülkeye ihracat yapıyordu Ekonomi
39 yıllık Türk tekstil devi iflas etti. 34 ülkeye ihracat yapıyordu
Modric Mourinho'ya mesaj gönderdi Spor
Modric Mourinho'ya mesaj gönderdi
Ayhan Bora Kaplan’ın kullandığı silah savcılıkta kayboldu Gündem
Ayhan Bora Kaplan’ın kullandığı silah savcılıkta kayboldu
Gazze’de salgın alarmı Dünya
Gazze’de salgın alarmı
Torreira oynamak istediği takımı açıkladı Spor
Torreira oynamak istediği takımı açıkladı