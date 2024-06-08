Zelenskiy savaşı bitirecek adımı açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Zelenskiy, Macron ile savaş alanındaki durumu detaylı olarak ele aldıklarını belirtirken Fransa'ya ve destek veren diğer ülkelere teşekkür etti.

Zelenskiy, Ukrayna'da bir Fransız şirketiyle 155 kalibrelik top mermisi üretimi konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu. Ayrıca, görüşmede Ukrayna Barış Zirvesi'ne hazırlık konularının da ele alındığını ve bu konuda Macron'a katılımından dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

Barış zirvesine liderlerin katılımının önemini vurgulayan Zelenskiy, "Rusya Federasyonu'ndan korkmamak ve ilk zirvemizi desteklemek gerekiyor. Bu, sadece bir ilk adım, ancak savaşı sona erdirmeye yönelik önemli bir adım" dedi.

Rusya'nın barış zirvesini bozmasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Rusya'ya alternatif mekanlar yaratma fırsatı vermemeliyiz" şeklinde konuştu.