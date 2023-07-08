Zelenskiy’den Karadeniz’deki Yılan Adası’na ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Karadeniz'deki Yılan Adası'nı ziyaret etti.

Zelenskiy’den Karadeniz’deki Yılan Adası’na ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Karadeniz'deki Yılan Adası'nı ziyaret ettiği anların videosunu paylaştı. Bugün savaşın 500. günü olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Yılan Adası'nı "özgür Ukrayna'nın özgür adası" olarak nitelendirdi.

Zelesnkiy Rus ordusuna karşı savaşan herkese teşekkür ederek, "Topyekun savaşın en önemlilerinden biri olan bu muharebede hayatlarını kaybeden kahramanları andık. Karadeniz'imizde güvenlik için mücadele edenlere şan olsun" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Rus ordusuna karşı adayı savunan askerlerin anısına suya çiçek bıraktı.

Öte yandan, Yılan Adası savaşın başladığı Şubat 2022'de Rusların kontrolüne geçmişti. Rus ordusu ağır kayıplar verdikten sonra 30 Haziran 2022'de Yılan Adası'nı terk etmiş, Ukrayna yeniden adada kontrol sağlamıştı.

Ada, savaşın başlangıcında bir Rus savaş gemisinin yaptığı "teslim olun" çağrısına Ukraynalı askerlerin karşı gelmesi nedeniyle direnişin sembollerinden biri olarak görülüyor.

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