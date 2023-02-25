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Zelenskiy: Rus saldırganlığının üzerindeki baskı artmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik baskının artması gerektiğini belirtti.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 16:16
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Zelenskiy'den Rusya açıklaması

Zelenskiy: Rus saldırganlığının üzerindeki baskı artmalı
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketini kabul etmesini değerlendiren Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın nükleer endüstrisine de yaptırım uygulanması gerektiğini bildirdi.

Zelenksiy, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği'nin 10. yaptırım paketi, Rusya'nın askeri sanayisini, propagandasını ve finansal sistemini hedef alıyor. Rus saldırganlığının üzerindeki baskı artmalı. Rosatom'a ve Rusya Federasyonu'nun nükleer endüstrisine karşı kararlı adımlar atılmasını, ordu ve bankaların üzerinde baskıların artmasını bekliyoruz."

AB üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik yeni ticaret yasakları, hem sivil hem de askeri amaçla kullanılabilecek ürün ve teknolojilere ihracat kontrolleri ile insansız hava aracı (İHA) gönderenlere ilave kısıtlamalar getirecek yeni yaptırımları onaylamıştı.

 

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