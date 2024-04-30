Yok artık LeBron James. Lakers'ın yeni teklifi dudak uçuklattı

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Yok artık LeBron James. Lakers'ın yeni teklifi dudak uçuklattı
Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'e 164 milyon dolarlık maksimum kontrat artı oğlu ile birlikte oynama hayalini gerçekleştirmesini teklif edecek.

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcu LeBron James ile yola devam etme planı ortaya çıktı.

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The Athletic'in haberine göre Lakers, LeBron'un uzun zamandır oğluyla birlikte oynama arzusunu gerçekleştirmek için Haziran ayındaki 2024 NBA Draft'ında Bronny James'i seçmeyi düşünüyor. James, 2022'de The Athletic'e "Son yılımı oğlumla oynayacağım" açıklamasını yapmıştı.

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The Athletic ayrıca Lakers'ın 40 yaşındaki LeBron'u tutmaya istekli olduğunu ve kontratını üç yıllığı 164 milyon dolarlık maksimum sözleşmeyle uzatmayı plandığını aktardı.

Sierra Canyon'daki lise eğitiminin ardından 2023 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne giden Bronny, Temmuz 2023'te antrenman sırasında kalp krizi geçirerek kritik bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Beş aylık bir aradan sonra parkelere dönen Bronny, sezonunu tamamladıktan sonra bu ayın başında 2024 NBA Draftına katılacağını duyurmuştu.

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