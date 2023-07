Zelensky verdi Hollanda reddetti. Çok konuşulacak o görüntüler ortaya çıktı

12 Temmuz tarihinde NATO zirvesinde Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşen Zelensky toplantısına kahve esprisi damga vurdu.

Görüşmelerin başında medyaya da görüntü veren ikilinin konuştuğu esnada Ukrayna lideri Zelensky’nin önünde kahve gören Hollanda Başbakanı Rutte Zelensky’e, “Kahveyi nereden buldun?” sorusunu yöneltti. Bu sorudan sonra Zelensky önündeki kahveyi Rutte’ye doğru uzatırken ortaya gündem olacak o anlar çıktı.

Rutte kendisine kahve uzatan Zelensky’e, “Hayır, hayır. Sen bir savaş veriyorsun. Bu senin kahven” şeklinde konuştu.

Seçimlerde koltuğunu devretmeye hazırlanan Rutte, kendisine kahve getirilmemesine "Hala başbakanım" espiriyle sitem etti. O anlar an be an kaydedilirken sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izlendi.