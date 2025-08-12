Zengezur’u Trump’a veren Putin!

ABD’nin Zengezur Koridoru’nu 100 yıllığına işletme hakkı almasına Rusya’nın onay verdiği anlaşıldı. Kremlin Sarayı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Washington'da yaptığı görüşmeyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verdiğini bildirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin ile Paşinyan'ın, Ermenistan tarafının isteği üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Anadolu Ajansı’na göre açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paşinyan, Trump ve Aliyev ile başkent Washington'da yapılan görüşmenin sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Putin, Erivan ile Bakü arasında sürdürülebilir barışın sağlanması yönünde atılan adımların önemini vurguladı. Rus tarafı, 2020-2022 yıllarında üst düzeyde sağlanan üçlü anlaşmalar doğrultusunda, ‘bölgedeki ulaşım bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılması dahil’ Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin iyileştirilmesi sürecine katkıda bulunmaya hazır olduğunu teyit etti."

Görüşmede, Ukrayna krizinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, "Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinin sonuçları ve Trump ile Alaska'da yapacağı görüşmenin hazırlık süreci hakkında bilgi verdi. Paşinyan, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik adımları memnuniyetle karşıladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Putin ile Paşinyan'ın ikili ilişkiler ve iki ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği kapsamındaki etkileşimi ile ilgili güncel konuları istişare ettiği bildirildi.

***

Rusya’nı gayriresmi görüşlerini yansıtan Sputnik ise Cuma günü Alaska’da yapılacak Putin-Trump zirvesi öncesi uzmanlardan bu kritik görüşmeye ilişkin görüşlerini aldı.

İtalya’daki Uluslararası Küresel Analiz Enstitüsü Başkanı Tiberio Graziani, zirvede yalnızca Ukrayna'ya odaklanılmayacağını, aynı zamanda hem Rusya'nın 'Brüksel ve Londra'nın niyetlerine ilişkin varoluşsal endişelerini' giderecek hem de ABD'nin kıta Avrupası'ndaki çıkarlarını tanıyacak bir güvenlik mimarisi oluşturma planının da ele alınacağını belirtti.

Graziani, “İki lider dünya düzenini yeniden yapılandırmak için çalışıyor” dedi.

Putin ve Trump'ın farklı hedefler güttüğünü de söyleyen Graziani, Trump 'yeni çok merkezli uluslararası sistemdeki üstünlüğünü korumak' isterken Putin, Küresel Güney ülkelerini tartışma ve karar alma sürecine dahil ederek yeni küresel düzeni tanımlamayı amaçlıyor" diye konuştu.

Eski Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi Müdürü Nguyen Minh Tam ise “Ukrayna konusunda ABD, sorunu Rusya ile müzakereler yoluyla bizzat çözmeleri için sorumluluğu NATO'ya ve özellikle AB ülkelerine devredecek. Amerikalılar yalnızca destekleyici bir rol oynayacak” ifadelerini kullandı.

***

Eski bir değerlendirmemi hatırlatayım:

“İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda iş birliği yaptıktan sonra Yalta Konferansı'nda dünyayı iki blok halinde paylaşan ABD ve Rusya, hep başkalarını savaştırdı! İki ülke hiç savaşmadı!”

Son olarak Ukrayna ve Suriye’de karşı karşıya gelen iki ülke, vekâlet savaşı sürdürürken, kendi kuvvetlerinin karşı karşıya gelmemesi için olağanüstü bir dikkat sergiledi.

Türkiye ve Rusya, Suriye savaşı boyunca iki- üç defa önemli çatışma yaşadı. Türk hava sahasını ihlal eden bir Rus uçağı düşürüldü. Rusya da bir Türk uçağını düşürdü. Yine Rus uçakları, Suriye’deki Türk birliğini havadan bombaladı. Şehit sayısı hâlâ tam bilinmiyor!

Bir de FETÖ’cü bir polis, Rusya’nın Ankara büyükelçisini, bir toplantıda öldürdü... Türkiye, Rusya ile dönemin Kazakistan devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in aracılığıyla barışabildi. Bu arada Putin, Erdoğan’ı Kremlin’deki bekleme salonunda yarım saat bekletti...

ABD ile Rusya ise bu krizler yaşanırken, hava sahasını da paylaştıkları Suriye’de savaş uçaklarının uçuşlarını önceden birbirlerine bildirerek, en küçük bir çatışmaya dahi meydan vermedi.

Şimdi Putin, ABD’nin Zengezur’a yerleşmesine “evet” dedi! Tabii ki bu tavizin bir karşılığı olacaktır...