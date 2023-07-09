Zenit Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Fenerbahçe, Rusya'da Pari Premier Cup Turnuvası için dün gittiği Rusya'nın St. Petersburg şehrinde ilk antrenmanını yapmıştı.
St. Petersburg'a öğle saatlerinde gelen Fenerbahçe'nin 33 kişilik kafilesi, otele yerleştikten sonra turnuvaya hazırlık için ilk antrenmanını Rusya'nın Zenit takımının eski stadı Petrovski Stadı'nda gerçekleştirmişti.
Sarı lacivertli takım Pari Premier Cup Turnuvası'nda bu akşam Zenit ile Rus ekibinin yeni stadı Gazprom Arena'da karşı karşıya gelecek.
Saat 19.30'da başlayacak olan mücadele S Sport Plus'ta canlı yayımlanacak.