Zeugma Mozaik Müzesi dolup taşıyor

Gaziantep ile özdeşleşen Çingene Kızı mozaiği, Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarındaki kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi, özellikle hafta sonu ziyaretçi akınına uğruyor. Müzedeki mozaikler, erken Süryani ve Hristiyan ikonografisine ait örnekleri barındırırken, Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan, 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra yine Roma dönemine ait heykeller, sütunlar ve çeşmeler ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

YILIN İLK 9 AYINDA 400 BİNİ AŞKIN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Müzenin en önemli eserlerinden ve kentin simgesi olan, milattan sonra 2. yüzyıl tarihli Çingene Kızı mozaiği en çok ilgi gören eserler arasında yer alıyor. Her yıl ziyaretçi sayısını artıran Zeugma Mozaik Müzesi'ni hafta içinin yanı sıra hafta sonu da binlerce kişi ziyaret ediyor. Yılın ilk 9 ayında 400 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği Zeugma Mozaik Müzesi, hafta sonu dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar müzeyi gezmek için bilet sırasında uzun kuyruklar oluşturdu.

HAFTA SONLARI ÇOK YOĞUN

Zeugma Mozaik Müzesi'ni ilk defa ziyaret ettiğini belirten ziyaretçilerden Abdulkerim Çan, “Roma dönemi ile ilgili farklı bilgiler edindim. Müzeye ilk defa gelmenin pişmanlığını yaşıyorum. Keşke daha önceden müzeyi ziyarete gelseydim. Müze Roma dönemi ile ilgili bize çok fazla bilgi veriyor. O dönemin yaşantısı, mimarisi ve sanat tarihi hakkında bayağı bilgi veriyor. O yüzden müzeyi bayağı etkileyici buldum. Açıkçası bu kadar yoğunluk beklemiyordum. Hafta sonu olduğundan dolayı bayağı yoğunluk var. Bu yoğunluğun Gaziantep turizmine katkı sağladığını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

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