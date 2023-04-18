Zeugma Müzesi kapılarını açıyor

Zeugma Müzesi iki buçuk aylık aranın ardından kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

Zeugma Müzesi kapılarını açıyor

İHA
Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan ve kentin simgesi “Çingene Kızı” mozaiği başta olmak üzere önemli eserlerin yer aldığı Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin ardından ziyarete kapatıldı.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremi hasarsız atlatan ve tedbir amaçlı ziyarete kapatılan, Zeugma Mozaik Müzesi yaklaşık iki buçuk aylık aranın ardından tekrar kapılarını açmaya hazırlanıyor.

aw873230-04.jpgYıkıcı depremler sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir hasara uğramadığı belirlenen Zeugma Mozaik Müzesi, 20 Nisan 2023 Perşembe gününden itibaren tekrar ziyaretçi kabulüne başlayacak.

aw873230-06.jpgMüze, 08.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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