Zeynep anne oldu, Cüneyt bambaşka birine dönüştü! Kızıl Goncalar final sahnesiyle kafaları karıştırdı

Düzenleme: Cansu İşcan
Zeynep anne oldu, Cüneyt bambaşka birine dönüştü! Kızıl Goncalar final sahnesiyle kafaları karıştırdı

Kızıl Goncalar, 20. bölümün final sahneleriyle kafaları karıştırdı. Cüneyt'in bambaşka birine döndüğü dizide Zeynep'in kucağındaki bebek ise izleyicileri şoke etti.

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar, yeni sezonuyla fırtına gibi esti. 20. bölümüyle ekrana gelen dizi, kafa karıştırdı.

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Cezaevinde olan Meryem, bıçaklanırken, Vahit dergahta darbe yapıp mürşit oldu. Vahit oğlu Cüneyt’e acı çektirmek için Zeynep’le evlenmek istedi. Zeynep’in ise 'Hamileyim' yalanıyla kurtulduğunu sanılırken zaman atlaması yaşanan dizinin son sahneleri izleyicileri hayli bir şaşırttı.

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BEBEKLİ ZEYNEP, SEKÜLER CÜNEYT...

Finalde anne olan Zeynep kucağında bebekle görüldü. Bebeğin kimin ya da kimden olduğu ise merak ediliyor. Benliğini unutan Cüneyt ise muhafazakarlıktan çıkıp seküler oldu. Bambaşka birine dönen Cüneyt'in yeni hali şoke etti. Cüneyt'in kendisini Levent Alkanlı zannetmesi de dikkat çekti.

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