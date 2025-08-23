Zeytin yaprağı böbreklere şifa oluyor! İşin uzmanları anlattı

Zeytin yaprağı, Akdeniz kültürünün binlerce yıllık şifa kaynağı olarak bilinirken, modern bilim dünyası bu doğal hazinenin böbrek sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerini mercek altına aldı.

Zeytin yaprağında bulunan güçlü antioksidan bileşikler, özellikle hidroksitirozol ve oleuropein, böbrek hasarını önlemede çığır açabilecek bir umut olarak değerlendirildi.

Türkiye’den ve dünyadan bilim insanlarının son araştırmaları, zeytin yaprağının antioksidan özelliklerinin böbrek sağlığını koruma potansiyelini ortaya koydu.

Zeytin yaprağının sağlık üzerindeki etkileri, uluslararası bilim camiasında da yankı buldu.

İtalya’daki Messina Üniversitesi’nden biyokimya uzmanı Prof. Dr. Giovanni Sindona, zeytin yaprağındaki oleuropein ve hidroksitirozolün antioksidan etkilerinin, hücrelerdeki oksidatif hasarı azalttığını belirtti.

Sindona, “Zeytin yaprağı ekstraktları, böbreklerdeki serbest radikallerin neden olduğu hasarı engelleyebilir. Bu, özellikle diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklara bağlı böbrek yetmezliği riski taşıyan hastalar için umut verici” dedi.

Avustralya’daki Auckland Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, zeytin yaprağı ekstraktının insülin direncini %15 oranında azalttığını ve pankreasın insülin üreten beta hücrelerinin verimliliğini %28 artırdığını ortaya koydu. Bu bulgular, zeytin yaprağının diyabete bağlı böbrek hasarını önlemede etkili olabileceğini gösterdi.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Jane Thompson, “Zeytin yaprağı, kan şekeri kontrolünü destekleyerek böbreklerdeki yükü hafifletebilir. Ancak, insan deneklerde daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Sıçanlar üzerinde yapılan bir başka çalışma, zeytin yaprağı ekstraktının böbrek iskemi/reperfüzyon hasarına karşı koruyucu etkilerini inceledi.

Londra Üniversitesi’nden farmakoloji uzmanı Dr. Sarah Mitchell, “Zeytin yaprağı, tansiyon ve kan şekeri düşürücü etkileri nedeniyle, bu parametreleri zaten düşük olan kişilerde veya ilaç kullananlarda yan etkilere yol açabilir. Kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalı” uyarısında bulundu.

Zeytin yaprağının böbrek hasarına karşı potansiyel faydaları, bilim dünyasında heyecan oluştururken, uzmanlar daha fazla klinik çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.