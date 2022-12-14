Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa'da 'sahte içki' baskını: 3 gözaltı

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde yürütülen söz konusu operasyon kapsamında, kentte sahte içki üretiminin önüne geçilmesi amacıyla çalışma yaptı.

Bu çerçevede Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde sahte içki imalatı yapılan adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, Zeytinburnu'nda 600 litre etil alkol ve damıtma kazanı, Gaziosmanpaşa'da ise 400 litre sahte alkol ile sahte içkinin yapımına ilişkin tariflerin yer aldığı bir defter ele geçirildi.

Polis, operasyonda sahte içki üreten 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.