Çölün ortasında gizemli keşif. İnsanoğlunun nereden geldiği ortaya çıktı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde İpek Yolu'nun dışında insanlara ait yeni mumyalar keşfedildi.

Nature Dergisi’nde yer alan habere göre, MÖ 2.000 ile MS 200 yılları arasına ait olduğu düşünülen mumyaların "Batılı" özelliklere sahip oldukları ve renkli yün giysiler giydikleri görüldü.

Keşfedilen mumyaların ayrıca, beraberinde sığır, koyun ve keçi gibi hayvanların yanı sıra buğday, arpa ve peynir gibi gıda ürünleri de dahil olmak üzere bir çiftçilik kültürünü taşıdıkları kaydedildi. Mumyalar, inek derileriyle kaplanmış tekne şeklindeki tabutlarda gömülü olarak keşfedildiler.

İNSANLARIN NEREDEN GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Araştırmayı yapan bilim insanları, insanoğlu tarafın kullanılan ve bilinen en eski Tarım Havzasında buldukları mumyalarından 13'ünden elde edilen genetik verileri analiz ettiler.

M.Ö. 2.100 ila 1.700 yıllarına tarihlenen bu mumyalar, insanların nereden geldiğini ortaya çıkardı.

Ortaya çıkan sonuçlar, mumyaların Kuzey Avrasya bozkırlarını ve Sibirya'yı işgal eden bir grup avcı-toplayıcı olan Antik Kuzey Avrasyalıların doğrudan torunları olduğunu gösterdi.

Yapılan araştırmalar, grubun Karadeniz'den gelen çobanlar, Orta Asyalılar ya da İran Platosu'ndaki ilk çiftçiler olduğu yönündeki teorilerle çelişirken bir süredir orada bulunduklarını ve açık bir yerel ataya sahip olduklarını öne sürüyor.

Araştırma lideri Christina Warinner, "Genetik olarak izole edilmiş olmalarına rağmen, Tarım Havzası'nın Bronz Çağı halkları, kültürel olarak oldukça kozmopolitti ve mutfaklarını Batı Asya'dan buğday ve süt ürünleri, Doğu Asya'dan darı ve Orta Asya'dan Efedra gibi şifalı bitkiler üzerine inşa etmişlerdi" dedi.