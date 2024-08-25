Zeytini altına bulayıp Arap zenginlere satıyor

Kaynak: İHA
Zeytini altına bulayıp Arap zenginlere satıyor

İstanbul’da zeytin ticareti yapan iş adamı zeytini altına bulayarak Arap zenginlere satıyor. Altın kaplama 24 adet zeytini 300 dolara (10 bin 191 lira) satan iş adamı talebe yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

Zeytin ticareti yapan Levent Usluer, İznik ve Gemlik’te yetiştirilen zeytinleri Arap zenginlere altın tozu ile kaplayarak satıyor. Altın kaplamalı zeytinin patentini alarak tescil ettiren Usluer talebe yetişmekte zorlandıklarını söyledi. Altın kaplamalı zeytinlerin 24 adedi 300 dolardan (10 bin 1091 lira) satılıyor.

ARAP ZENGİNLERE SATIYOR

Altın kaplamalı zeytin üreticisi Levent Usluer, “Uzun yıllardır Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız, uzun süren ARGE çalışmaları sonrasında yenilebilir altın kaplama zeytin ürettik. Zeytin kendi başına çok değerli bir ürün, biz zeytine daha da değer katmayı düşündük. Gerekli belgelerimizi aldık ve patent işlemlerini tamamladık. Ürünümüze şu anda yurtdışından çok yoğun talepler alıyoruz. Özellikle Arap ülkelerinden çok yoğun talepler geliyor ve taleplere yetişemiyoruz. Bir kutusunu 500 dolardan satışa sunuyoruz” dedi.

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