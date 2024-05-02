Zeytinyağı diye satılıyor buna kime izin veriyor? Hayvan yemin de bile kullanılmıyor makine yağıyla eşit

Kaynak: Haber Merkezi
Zeytinyağı diye satılıyor buna kime izin veriyor? Hayvan yemin de bile kullanılmıyor makine yağıyla eşit
Zeytinyağı diye satılan pirina yağına kimin izin verdiği merak konusu oldu. Hayvan yeminde bile kullanılmayan pirinanın makine yağı ile eşit olduğu öğrenildi.

Gıda fiyatlarında yaşanan artış sonrası marketlerde ortaya çıkan farklı ürünler dikkat çekiyor. Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda marketlerde pirina yağı satıldığı ortaya çıktı. Zeytin posasının kimyevi tekniklerle ayrıştırarak elde edile yağın marketlerde satılması tepki çekti.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları yağın ambalajında zeytin ve zeytin yaprağı kullanılmasının mevcut düzenlemelere aykırı olduğunun altı çizildi. Gelen tepkilerde prina yağının son derece kalitesiz olduğuna dikkat çekilirken şu ifadeler yer aldı:

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PİRİNA YAĞI NEDİR?

Pirina, zeytinin sıkıldıktan sonra içerisinde bir miktar yağ ve su kalan posadır. Pirina yağı üretiminde kullanılan pirina, önceki tarihlerde sadece sabun yapımında kullanılmaktaydı. Teknolojik gelişmeler sayesinde pirina ikinci bir ekstrasyon sayesinde pirina yağı üretimi yapılmaktadır. Yağdan arındırılmış pirina sıkıştırılarak pelet pirina yani ekolojik yakıt olarak kullanılmaktadır. Ayrıca pirina, hayvan küspesi yapımında da kullanılan bir maddedir.

Rafine pirina yağı, yemeklik ve kızartmalık olarak kullanılabilir. 240 derece dumanlanma noktası bulunan pirina yağı kızartmalarda tekrar kullanım için uygun bir yağdır. Öte yandan tatsız olmasından ötürü yağlardan aroma istemeyen yemeklerde de kullanılabiliyor.

Pirina yağının insan sağlığına zararlı olduğunu düşünenler kadar zararsız olduğunu savunanlar da bulunuyor.

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