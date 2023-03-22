﻿Ermeni Milli oyuncudan Türkiye açıklaması: Yenebiliriz

Shaghoyan, "Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Bana öyle geliyor ki yeni teknik direktörümüz Petrakov, sadece topla oynamaya, ayağa paslarla hücum ettirmeye yönelik birçok yeni çalışma yaptırdı. İlk başta zorlandık ama yavaş yavaş işe yaradığını da gördük. Umarım takımımız böyle bir futbol oynayabilir." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR MAÇ"

Futbol hayatını CSKA Sofya'da sürdüren 21 yaşındaki genç futbolcu, "Türkiye'yi yenmeliyiz. Elbette bunu yapabilecek gücümüz var. Herkes takımımızı tanıyor. Birçok yeni oyuncumuz var. Yeni oyuncularla birlikte güçlü takımları da yenebiliriz. Bana öyle geliyor ki dışarıdan bize baskı yapmaya çalışıyor. Bu çok büyük bir maç olacak. Ancak, bizim için sonuçta Hırvatistan ve Galler maçları gibi bir maç." açıklamasını yaptı.

"İNANIYORUM"

Genç futbolcu, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Hocalarım da antrenman performanslarımı övüyor. Ermenistan'a çok büyük katkı sağlayacağıma inanıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.