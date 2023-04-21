Zidane hakkında çarpıcı iddia

Zidane'nin, Florentino Perez ile arasındaki soğuk ilişki nedeniyle Real Madrid'i geri dönüşü düşünmediği ortaya çıktı.

Zidane hakkında çarpıcı iddia

Real Madrid'den 2021 yılında ayrılmasının ardından bir kulüp çalıştırmayan Zinedine Zidane, sahalara geri dönmek istiyor.
Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre, 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle ilgilenen kulüpler arasında önceliği Juventus'a verdi.
Fransız futbol adamının ayrıca kendisine ilgi gösteren Paris Saint-Germain için de olumsuz bir düşünce içerisinde olduğu belirtildi. Genç teknik direktörün, PSG'de hareket alanının özgür olmayacağını düşündüğü, bu nedenle Fransız temsilcisini planları arasına dahil etmediği kaydedildi.

PRISMA SORUŞTURMASI
Juventus'un, mali sorunlar ve Prisma soruşturması altında olduğu hatırlatıldı. Ancak Zidane için bu durumun bir sorun teşkil etmeyeceği kaydedildi.
Zidane'nin Juventus'un başına geçmesine en büyük engel olarak ise kulübün mevcut teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin devam eden sözleşmesi gösterildi. İtalyan ekibinin, Allegri'nin sözleşmesini feshedip, Zidane ile anlaşmasının ekonomik olarak zor olabileceği vurgulandı. Ancak Agnelli ailesine liderlik eden John Elkann'ın, gerçekten Zidane istemesi durumunda imza için belirleyici bir rol oynayabileceği öne sürüldü.

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