Zidane neden takım çalıştırmıyor? Herkesi şoke eden açıklama geldi

Real Madrid’den 2021 yılında ayrılan Teknik Direktör Zinedine Zidane, o tarihten bu yana hiçbir takımı çalıştırmadı. Adı özellikle Premier Lig kulüpleriyle anılan Fransız teknik adamın neden bir takım çalıştırmadığı merak konusu oldu.

Futbolculuğu döneminde efsane olduğu Real Madrid’de 2 dönem çalışan Fransız Teknik adam özellikle Şampiyonlar Ligi’nde yakaladığı büyük başarılar ile dikkat çekmişti. Zidane, 3 defa üst üste Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan ilk teknik adam olma başarısını gösterdi.

Fransız basınına konuşan 52 yaşındaki teknik adam neden İngiltere’de çalışmak istemediğini açıkladı. Adı özellikle Manchester United ile anılan Zidane, başarının anahtarının doğru iletişim olduğunu söyledi.

Fransız teknik adam, İngilizceyi anlayabildiğini ancak yöneticilik yapacak kadar İngilizcesine güvenmediğini vurguladı. Zidane, dil kısıtlaması olmadan takımıyla tam anlamıyla etkileşimli bir şekilde iletişim kurabileceği bir yerde çalışmak istediğini belirtti.

BÜYÜK TAKIMLARI REDDETTİ

Real Madrid’de büyük başarılar yakalayan Zinedine Zidane, 2021 yılından sonra aralarında Bayern Münih’in de olduğu dev kulüplerden gelen teklifleri reddetti. Fransız teknik adam, daha önce yaptığı açıklamada doğru fırsatı yakaladığı durumda takım çalıştırmak istediğini dile getirmişti.

Fransız teknik adamın yaptığı son açıklamada İngiltere’de çalışma olasılığının çok düşük olduğunu gösterdi. Zidane, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo ve Luca Modric gibi yıldızlarla kurduğu doğru iletişimle başarı yakalayarak lider karakterli bir teknik adam olduğunu göstermişti.