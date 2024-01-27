Zihinsel engelli şahıs annesini 12 bıçak darbesiyle katletti

Bursa'nın kırsal Olukman Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yüzde 80 oranında zihinsel engelli olduğu belirtilen Umut Buraklar, çiftlik evinde kavga ettiği annesi Şafiye Buraklar'ı sırtından bıçakladı.

"ANNEMİ ÖLDÜRDÜM"

Şafiye Buraklar, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı, Umut Buraklar ise annesinin cep telefonundan 112 Acil sağlık ekiplerini arayıp, "Annemi öldürdüm" ihbarında bulundu. Belirlenen adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede, 4 çocuk annesi Şafiye Buraklar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

VÜCUDUNDA 12 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Eşi ile 3 çocuğunun şehir merkezindeki evlerinde bulunduğu öğrenilen kadının cenazesi, savcının yaptığı incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Buraklar'a yapılan otopside çoğu sırtında olmak üzere vücudunda toplam 12 bıçak darbesi tespit edildi. Buraklar, bugün öğle vakti İnegöl'de Sarı Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.